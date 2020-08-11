Fahrettin Altun’dan çarpıcı açıklama: Sınırları yırtıp atıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mavi Vatan" ile ilgili çarpıcı açıklamadu bulundu.

Altun, paylaşımında "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de Mavi Vatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir" dedi.