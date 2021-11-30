Fahrettin Altun'dan Azerbaycan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ın acısı Türkiye'nin acısıdır. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.