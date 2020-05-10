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Gündem

Fahrettin Altun'dan anneler günü mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "anneler günü" dolayısıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 08:48:00 -
Fahrettin Altun'dan anneler günü mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün  merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan,  beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine  erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm  annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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