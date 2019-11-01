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Gündem

Fahrettin Altun’dan ABD’ye Erdoğan’ın sözüyle cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılar ve ABD'li bazı siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

2019-11-01 11:38:00 -
Fahrettin Altun’dan ABD’ye Erdoğan’ın sözüyle cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılar ve ABD'li bazı siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir NATO müttefikiyle stratejik ilişkilere zarar vermenin vebali, terör örgütleriyle ortaklık yapanların boynunadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirtmiş olduğu gibi, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır. Bu mücadeleyi, halkımızın ve bütün dünyadaki insanların güvenliğini sağlamak için sürdürmekteyiz."

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