Fahrettin Altun'dan "1915" açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor. Kirli siyasi emeller için kullanılıyor." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
* 1915 olayları tarihin ve bilimin konusu olması gerekirken, bugün üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala kötücül siyasetin konusu olmaktan kurtulamamıştır.
* 1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor. Kirli siyasi emeller için kullanılıyor.
* (1915 olayları) Uydurma bir tarih algısı hem tarihe hem de insanlığın bütününe yapılmış bir hakarettir.