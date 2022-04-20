  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fahrettin Altun'dan "1915" açıklaması
Siyaset

Fahrettin Altun'dan "1915" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor. Kirli siyasi emeller için kullanılıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:34:00 -
Fahrettin Altun'dan "1915" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* 1915 olayları tarihin ve bilimin konusu olması gerekirken, bugün üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala kötücül siyasetin konusu olmaktan kurtulamamıştır.

* 1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor. Kirli siyasi emeller için kullanılıyor.

* (1915 olayları) Uydurma bir tarih algısı hem tarihe hem de insanlığın bütününe yapılmış bir hakarettir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay