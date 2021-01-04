Fahrettin Altun paylaştı: İşte 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntüleri
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından AK Parti iktidarı döneminde sağlık sisteminde yaşanan büyük devrime ilişkin çarpıcı bir video paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, "Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadeleriyle sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.
"Hangi zor şartlardan geldiğimizi hatırlayalım"
Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım."