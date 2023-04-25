Fahiş kira artışı yapanlar yandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, fahiş kira artışına yönelik yeni dönemde yaptırım getirmenin söz konusu olduğunu söyledi.

"Yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacak"

Bakan Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi.

Fahiş kira artışına karşı hapis cezası da yolda. Bozdağ, konuyla ilgili 3 alternatif hazırladıklarını belirterek ''Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.'' dedi.

"Yeni düzenleme yapılacak mı? Yüzde 25'in üzerindeki artışlar kiralarla ilgili ev sahibine bir yaptırım olacak mı?"

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Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. O açıklaması bizim parti kurultayımız, seçim çalışmaları, seçim stratejimiz, millete dönük faaliyetlerimiz bakımında son derece kıymetlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz? Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında.

Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu.

Siz, 'Şunun üstüne çıkamazsınız' dediniz. Eğer ona bir müeyyide koymazsanız çıktığı zaman sadece hukuk konusunda hukuk davası ederseniz sizin lehinize sonuçlanabilir. Ama bir müeyyidesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyyide olursa neyi kast ediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide gibi değerlendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.

Haklı bir neden olmadan piyasadaki piyasa koşullarına aykırı bir biçimde piyasadaki koşullara da aykırı bir biçimde sırf fahiş kazanç elde etmek sebebiyle daha doğrusu haksız kazanç elde etmek maksadıyla girişiyorsa buna kanun bir yaptırım ayarlayabilir. Bu yasal düzenleme.

Fiyatları etkileme maddesi var. Fahiş fiyat 237. madde TCK'da. Biz orada bir 237a diye bir yeni madde. Sadece kira da değil bunun içinde başka tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var.

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir. Adli para cezası olabilir. İdari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur. O ayrı bir kanun da düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir. Bu konuda bir adım atacağımızı aziz milletimizin bilinmesinde fayda var."