  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Gül paylaştı! Çocuklarımıza hayırlı olsun
Murat Kurum müjdeli haberi verdi!
Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da yakalandı! Tam 529 paket
Ekonomi Fahiş fiyattan yolcu bileti satanlara sıkı denetim
Ekonomi

Fahiş fiyattan yolcu bileti satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fahiş fiyattan yolcu bileti satan firmalar mercek altına alındı. Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce geçen ay 864 firma ile 3 bin 612 otobüs denetlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 12:27:00 -
Fahiş fiyattan yolcu bileti satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada denetimlerde korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığının da kontrol edildiği belirtildi. Bin 709 uyarma, 626 idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandığı bilgisi verildi.

Yönetmelik devreye giriyor

Bakan Adil Karaismailoğlu da gerek sahada edinilen tecrübelerden gerekse bugünün gelişen şartlarından dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği’nin yayımlandığını anımsattı.

Yönetmeliğin 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Yeni mevzuatla denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analiziyle denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanaklarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır” dedi.

Faaliyetlere hız verildi

Karaismailoğlu, ‘Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi’ne de değindi. Mobil uygulamayla personelin tablet üzerinden denetim süreçlerinin yürütülmesinin sağlanacağına dikkat çekti. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, “İstasyonlardan alınan veriler ve görüntüler üzerinden yapılan ‘Uzak Denetim Sistemi’nin pilot çalışmaları tamamlandı. Sistem 1 Ocak 2022’den itibaren yaygınlaştırılacak. Böylelikle bölge müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay