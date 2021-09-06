Fahiş fiyattan yolcu bileti satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada denetimlerde korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığının da kontrol edildiği belirtildi. Bin 709 uyarma, 626 idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandığı bilgisi verildi.

Yönetmelik devreye giriyor

Bakan Adil Karaismailoğlu da gerek sahada edinilen tecrübelerden gerekse bugünün gelişen şartlarından dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği’nin yayımlandığını anımsattı.

Yönetmeliğin 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Yeni mevzuatla denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analiziyle denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanaklarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır” dedi.

Faaliyetlere hız verildi

Karaismailoğlu, ‘Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi’ne de değindi. Mobil uygulamayla personelin tablet üzerinden denetim süreçlerinin yürütülmesinin sağlanacağına dikkat çekti. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, “İstasyonlardan alınan veriler ve görüntüler üzerinden yapılan ‘Uzak Denetim Sistemi’nin pilot çalışmaları tamamlandı. Sistem 1 Ocak 2022’den itibaren yaygınlaştırılacak. Böylelikle bölge müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.