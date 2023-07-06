Fahiş fiyata satış yasağı

Sıfır ve ikinci el otomobil satışlarında galeriler ve bayiiler başta olmak üzere genel olarak fırsatçılık yapan herkesin hayallerini suya düşürecek düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Artık hiçbir ikinci el araç (otomobilden motosiklete kadar hepsi) üretici ve distribütör güncel satış fiyatının üzerinde satılamayacak ve çeşitli sitelerde ilan verilemeyecek.

İkinci el araç alış-satış düzenlemesi ne anlama geliyor?

Öncelikle bayilerin sıfır araçlar için üretici ve distribütör güncel liste satış fiyatının üzerinde bir meblağ istemesi artık resmen yasalara aykırı oldu. Benzer bir şekilde galerilerin de bu araçları alarak çeşitli yollarla 6 bin km yol yaptırarak 6. ayı dolduktan sonra sıfır fiyatının üzerinde satmasının da önü kesildi.

Tabii birçok kişi şimdiden ikinci el araçların liste satış fiyatlarından ilana koyulup daha sonra el altından nakit ödeme yapılmasının isteneceğini (bir süredir bazı bayiler tarafından yapıldığı gibi) söylüyor. Ancak geçtiğimiz dönemde bu durum karşısında bir yaptırım yoktu.

Yani bir kişi veya galeri onlarca sıfır otomobil alıp, 6 bin km pistte yürütüp 6. ayı dolduğunda isterse 2 katı fiyat isteyebiliyordu. Artık yasal olarak bu yapılamayacak ve sıklaşan denetimlerle cezalar uygulanacak.

Karar şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “birinci fıkrasının (b) bendi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlan kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

(4) Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.