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Teknoloji Fahiş fiyata satılan iPhone'larda ağızları açık bırakan hata
Teknoloji

Fahiş fiyata satılan iPhone'larda ağızları açık bırakan hata

Bazı iPhone 12 kullanıcıları, telefonun birçok yerde çekmediğini ve ağ servislerine erişemediklerini söylemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:43:00 - 2020-12-04 08:45:41
Fahiş fiyata satılan iPhone'larda ağızları açık bırakan hata

 yeniakit.com.tr 

Apple, Ekim ayında iPhone 12'yi piyasaya sürdükten sonra, telefonu satan alan bazı kullanıcılar, hücresel kapsama alanı içinde olmalarına rağmen telefonun çekmediğini söylemeye başladı.

iPhone 12 serisi, özellikle Türkiye'de fahiş fiyatlarla satışa sunuldu. 10.000 TL ile 20.000 TL arasında fiyat aralığı bulunan iPhone 12 serisinin kullanıcı sayısı arttıkça, telefon hakkındaki şikayetler de ortaya çıkmaya başladı.

Macrumors'ın aktardığına göre bazı kullanıcılar, ağ kapsama alanında olmalarına ve cihazlarında herhangi bir bağlantı sorunu olmamasına rağmen, birden tüm ağ çubuklarını kaybettiklerini ve iPhone 12 cihazlarında "servis yok" mesajı gördüklerini bildirdi.

Bu sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, sorunu nasıl çözdüklerini de anlattı. Aynı sorunu yaşayan iPhone'ların uçak modunu açıp kapatınca, kayıp sinyal alımının düzeltebileceği belirtiliyor.

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