Fahiş fiyat operasyonu Eskişehir pazarlarında yankı buldu, esnaf denetim artışı istedi

Yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyon, Eskişehir'de pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve tezgâh açan pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Aracıların piyasayı manipüle ettiğini söyleyen esnaf ve vatandaşlar, denetimlerin artarak sürmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, üreticiden ucuza aldıkları ürünleri sahte müstahsil makbuzlarıyla yüksek maliyetli gösterip fahiş kâr marjıyla piyasaya sürdüğü ileri sürülen firmalara yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve büyükşehirlerin hal müdürlüklerinin raporları doğrultusunda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilirken, piyasadaki aracıların tarladan tezgâha uzanan zincirde fiyatları şişirdiği belirlenmişti.

Tarlada üreticinin emeğini, sofrada vatandaşın bütçesini zorlayan fahiş fiyat uygulamalarına karşı başlatılan operasyonun yankı bulduğu Eskişehir semt pazarlarında, tezgâh açan esnaf ve alışverişe çıkanlar fiyatların düşmesi için aracıların denetlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

"Olumlu ama yapabilirler mi çok zor"

57 yaşındaki eski manav Kadir Malar, sektördeki aracı kurumların fazlalığına işaret etti. Malar, "Bence güzel, olması lazım. Ben 10 yıllık manavlık da yaptım daha önce meslek hayatımda. Aradaki aracı kurumlar çok fazla, bunu yapmaları çok zor. Vallahi olumlu bence, olumlu ama yapabilirler mi çok zor. Fiyatların düşmesini umuyorum, inşallah düşer" dedi.

"Bu tip operasyonların devamını bekliyoruz"

Operasyonların sürmesi gerektiğini vurgulayan 57 yaşındaki Remzi Ünügür ise sebze fiyatlarında indirim gördüğünü aktardı: "Çok iyi bir düşünce, bence vatandaş için çok yararlı bir olay. Bugün sebzeler falan bayağı indirimde, güzel. Aracıların fahiş fiyatlarına karşıyız ve bu tip operasyonların devamını bekliyoruz."

"Aradaki aracılar para yemesin"

Sattığı ürünleri bizzat üreticiden temin ettiklerini belirten 41 yaşındaki pazarcı esnafı Veli Altun, iki günde bir araçlarıyla üreticinin yanına gittiklerini söyledi. Altun şunları kaydetti: "Destekliyoruz, devletimiz mağdur insanları görsün, bunlara sahip çıksın. Aradaki aracılar para yemesin, direkt çiftçiden buraya gelsin. Buraya gelen malların çoğu üreticiden geliyor. Biz çiftçiden bizzat gidip alıyoruz. Bu kavunu Bandırma'dan gidip alıyoruz Manyas'tan. Günlük ve taze, iki güne bir arabamızla gidiyoruz, insanlara taze tüketim sağlıyoruz."