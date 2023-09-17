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Aktüel Fahetti Altun’a yeşil pasaport ziyareti
Aktüel

Fahetti Altun’a yeşil pasaport ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:11:00 -
Fahetti Altun’a yeşil pasaport ziyareti

Anadolu Yayıncılar Derneği öncülüğünde bir grup gazeteci İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u ziyaret ederek yeşil pasoport talebinde bulundular

Anadolu Yayıncılar Derneği öncülüğünde bir grup gazeteci İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u ziyaret ederek yeşil pasoport talebinde bulunmak üzere ziyarete gittiler.

Gazetecilerin gerek savaş zamanlarında gerekse diplomatik krizlerde acil yurt dışına çıkmaları gerektiğini belirten gazeteciler yeşil pasaport ‘acil ihtiyaçtır’ dediler. 

Ziyarete Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet gazeteci Oral Çalışlar ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan katıldı. 

Gazetecilere her daim yardımcı olduklarını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını medyanın rahat ve özgür çalışması için destek olacaklarını belirtti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “Sayın Fahrettin Altun her daim hem ulusal hem de yerel medyanın sorularını çözme noktasında yardımcı olmuştur. Bu konuda da bizlere desteği nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeşil pasaport mesleğimizin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Sayın Altun’a ilgileri nedeniyle teşekkür ederim” dedi.   

“Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz”
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Burhan ayrıca “Bugüne kadar onlarca reform ve hizmete imza atan Cumhurbaşkanımızdan bizleri yalnız bırakmamasını istirham ediyoruz. Yeşil pasaport biz medya mensupları işin acil bir ihtiyaçtır. Bu konuda ilgi ve destek bekliyoruz “ diye konuştu.

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