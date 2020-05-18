Fadıloğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Fadıloğlu mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışı, Türk Milleti’nin makus talihini değiştiren tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi aynı zamanda aziz milletimiz ve ülkemiz için geleceğe doğru atılan çok büyük bir adım oldu. 19 Mayıs’ta başlayan süreç, Cumhuriyet’in ilanının ardından çağını aşan bir vizyon, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azim, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır” ifadelerine yer verdi.

Fadıloğlu mesajının devamında ise, "Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağda gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Geçmişini unutmayan, inançlı, karakterli, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Geleceğin eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları, devlet yöneticileri ve diğer meslek temsilcileri olacak gençlerimiz, ülkemizi; eğitimde, bilimde, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, sporda, kültür ve sanatta elde edeceği başarılarla gururlandıracaklardır. Milletimizin umut kaynağı gençlerimizin, taşıdıkları sorumlulukların bilincinde olduklarından hiç şüphe duymuyorum. Gençlerimize olan güvenim, sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu mesajında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü, aziz milletin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitleri, rahmet ve minnetle andığını da kaydetti.