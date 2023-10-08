Faciayı su kolileri engelledi
ATV ile markete dalan Alman çifte su kolileri hava yastığı görevi yaptı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV kontrolden çıkan Alman karı-koca ölümden döndü. Marketin önünde bulunan istiflenmiş haldeki plastik su kolilerine çarparak durabilen çift kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, su şişelerinin hava yastığı görevi yaptığı kaza anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; üniversite istikametine seyir halindeki Alman vatandaşı Sergei Fast’ın kullandığı 07 BHK 179 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak marketin önünde bulunan su kolilerine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Sergei Fast ve ATV’de yolcu olarak bulunan eşi Swetlana Fast, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alman turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ATV’nin su kolileri sayesinde dolaplara ve cam vitrine çarpmaktan kurtulduğu, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, market sahibi kadının doğrudan dolaptan su alıp, yüzünde kan olan Alman turiste su verdiği görüldü.