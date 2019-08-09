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Faciaya ramak kaldı! 40 yolcu ölümden döndü

Adana'dan Ankara'ya gitmekten olan yolcu otobüsü Pozantı otoban yolu Gülek Tüneli yakınlarında alev aldı. 40 yolcunun ölümden döndüğü olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:15
Faciaya ramak kaldı! 40 yolcu ölümden döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. Yolcular indirildikten sonra büyüyen alevler, otobüsü kullanılamaz hale getirdi.

Olay, sabah karşı Pozantı otoban yolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Adana'dan Ankara'ya 40 yolcu götüren otobüs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yolcular, aracı yol kenarında durduran sürücü ve muavin tarafından tahliye edilirken, otobüsteki alevler kısa sürede büyüdü. Yolcuların yara almadan kurtulduğu yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Kazayla ilgili otoban yolu bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'deki faciada 5 kişi hayatını kaybetmişti

Balıkesir'de bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yaşanan panik sırasında araçtan çıkamayan 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Şoförün ve muavinin anlattıklarına göre yangın orta kısımdaki kahve makinesinden çıktı. Yangının kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı bilirkişi raporlarıyla netleşecek.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:15
  1. Mersin
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Pozantı

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  • uyan tcuyan tc23 dk önce
    bu arabalar neden yanıyor devlet acil olarak araştırma yapmalı. tabiii devletakp varsa. hepsi ihale peşindeler.

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