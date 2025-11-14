Faciadan geriye kalan saat 1 milyon sterline satılacak

Titanic’te yaşamını yitiren en varlıklı yolculardan biri olan Isidor Straus ve eşi Ida, 14 Nisan 1912’de Southampton’dan New York’a giderken buzdağına çarpan gemide hayatını kaybeden 1,500’den fazla yolcu arasındaydı. Straus’un bedeni kazadan günler sonra Atlantik’ten çıkarıldı ve yanında 18 ayar altın bir Jules Jurgensen cep saati bulundu.

Straus’a ait altın cep saatinin 22 Kasım’da İngiltere'de yapılacak açık artırmada 1 milyon sterline satışa çıkarılacağı bildirildi. Açık artırmayı gerçekleştiren kurumun yöneticisi Andrew Aldridge, İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Bu saatle birlikte Isidor’un hikayesini yeniden anlatıyoruz. Olağanüstü bir hatıra parçası” dedi.

Saat, Titanic’in dalgaların altında kaybolduğu an olan 02.20’de durmuş halde bulundu. İç kısmında Straus’un baş harfleri yer alıyor. Eşinin 1888 yılında hediye ettiği değerlendirilen saat daha sonra aileye teslim edildi ve kuşaktan kuşağa aktarıldı. Straus’un torunu Kenneth Hollister Straus tarafından mekanizması tamir edildi. Saatle birlikte, Ida’nın gemide yazdığı bir mektubun da açık artırmaya çıkarılacağı kaydedildi.

18 ayar altın cep saati 1 milyon sterline alıcı beklerken, Ida’nın mektubunun 150 bin sterline satılması öngörülüyor.