Facia ucuz atlatıldı! Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü
İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmet Ortaokulu’nda sağanak yağış sonrası yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.
İstanbul’da etkili olan sağanak, Maltepe’de bir okulun istinat duvarının çökmesine yol açtı. Kaşgarlı Mahmet Ortaokulu'nda sağanak yağış sonrası yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle okul duvarı yanında park halinde bulunan bir araç zarar gördü. Okulun geç saatte açılması olası bir faciayı önledi.
Gündem
