Facebook’un zihin okuma cihazı ilk kez denendi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, insan beynindeki düşünceleri okuyarak yazıya aktarabilen yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Şirket, bu yeni projenin geliştirilmesi için de San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi'ne de kaynak sağlıyor. Facebook'tan yapılan açıklamada söz konusu projenin yazılımı, gönüllüler üzerinde ilk defa test edildi.

İlk kez test edildi

Bilim insanları gönüllülerle yaptıkları çalışmalarda, listeden sorulan sorulara verilen basit yanıtları dinleyebildi.

Araştırmanın başındaki Sinir bilimci Edward Chang ‘ECoC’ adı verilen elektrotları gönüllülerin beyinlerine yerleştirdi.

Epilepsi hastalığı dolayısıyla beyin ameliyatına girecek gönüllülere sorulan ‘hangi müzik aletini tercih edersiniz?’ sorusuna karşılık araştırmacılar, ‘piyano’ veya ‘keman’ yanıtı aldılar.

Facebook, araştırma projesinin devam ettiğini ve bu çalışmayla konuşma engeli olan insanların iletişim kurmalarını yeniden sağlayabileceklerini açıkladı.

Cihazın ilk numunelerinin sunumunu bu yılın sonunda yapmayı planlayan Facebook, bu cihazın beyni nasıl ölçeceği veya ne gibi şeyler yapabileceği konusunda bilgi vermedi.

Facebook, 2017 yılında insanların düşüncelerini yazıya çevirerek dakikada yüz kelimeye kadar yazabilecek bir kafa bandı geliştirmek istediğini açıklamıştı.