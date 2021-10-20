Facebook'un adı değişiyor

Mark Zuckerberg'in şirketi Facebook Inc, adını değiştirmeyi planlıyor.

The Verge'in özel haberine göre, CEO Mark Zuckerberg'in isim değişikliğini 28 Ekim'de şirketin yıllık Connect konferansında bahsetmeyi planladığı ancak daha erken de açıklayabileceği ifade ediliyor.

Habere göre sosyal medya uygulaması Facebook ismi korunacak ancak Instagram, WhatsApp, Messenger ve Oculus'u içinde barındıran Facebook Inc, şirketi bir ana şirket altına taşınacak.

Bu hamle ile şirketin hem son zamanlardaki skandallarının önüne geçmeyi planladığı hem de 'metaverse' konusundaki yatırımındaki ciddiyetini vurgulamak istediği belirtiliyor.

Daha önce de benzer hamleyi Google uygulamaya sokmuş ve ana şirketin adını Alphabet olarak açıklamıştı.