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Teknoloji Facebook'tan şaşırtan 'Instagram' kararı!
Teknoloji

Facebook'tan şaşırtan 'Instagram' kararı!

Kan kaybeden sosyal medya platformu Facebook, tüm umutlarını diğer markası olan Instagram'a bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 19:41:00 -
Facebook'tan şaşırtan 'Instagram' kararı!

Facebook kan kaybetmeye devam ediyor. Özellikle PC arayüzünü güncellemelerle yüzüne bakılması zor ve eklediği onlarca yeni ayar ile menülerin yerini değiştirerek karmakarışık bir hale getiren Facebook ekibi, şimdi ise çareyi Instagram'da arıyor: Instagram, insanları Facebook'a yönlendirecek!

Instagram uygulamasını insanları Facebook'a döndürmek için kullanma kararı alan Facebook ekibi, insanları Instagram hesaplarını Facebook'a bağlama konusunda teşvik edecek. Yapılan açıklamada, "Instagram hesaplarını Facebook'a bağlayan kişilerin nasıl iş bulabilecekleri, ürün ve hizmet alıp satma, en son haberleri takip etme ve online flörtleşme gibi Facebook'ta bulunan özellikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamanın bir yolunu test ediyoruz" deniyor.

Şirketin milyarlarca kullanıcılı uygulamasını, bir diğer uygulamasını tanıtması için bu yolu izleyecek olması pek mantıklı gelmeyebilir. Ancak anlaşılan Facebook'un hayatını sürdürebilmesi için bu oldukça agresif olarak nitelendirilen yola gerek duyulmuş. Bakalım ekibin bu tercihi, işe yarayacak mı?

Kaynak: Chip

 

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