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Facebook’ta bomba özellik! 3 ülkede başlıyor

Facebook'un uzun zamandır gündem maddesi haline gelen 'geçmişi sil' özelliği resmen devreye sokuluyor. İlk olarak Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak olan özellik, kısa bir süre sonra tüm dünyada kullanılacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
Facebook’ta bomba özellik! 3 ülkede başlıyor

"Geçmişi sil" özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak.

Facebook, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliğini devreye sokacak. Kullanıcılar aynı zamanda verileri baz alınarak yapılan 'hedefli' dışında da reklam görebilecek.

Cumhuriyet'in AP kaynaklı haberine göre, Facebook ekleyeceği bir bölümde kullanıcılarına, şirketin Facebook dışındaki sitelerde hangi hareketlerini izlediğini takip edebilme imkanı verecek. Kullanıcılar takip etme özelliğini devre dışı bırakarak, Facebook'un kendilerini Facebook dışında takip ederek hedefli reklam göndermesini engelleyebilecek.

Facebook'un yeni özelliği ile kişilerin Facebook'ta göreceği reklam sayısında bir azalma olmayacak. Yeni sistemde, kullanıcıların takip etme özelliğini kapatmaları halinde kendi ilgi alanlarının dışında daha fazla reklamla karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

Şirketlerin reklam performansı ölçülebilecek

Bu özellik sadece kullanıcılara Facebook dışı etkinliklerini kendi profillerinde görmemelerini sağlayacak. Facebook yaptığı açıklamada, şirketlerin, özel olarak hangi kişilerin kendi reklamlarına girip girmediğini bilmeyeceğini sadece anonim bir kişinin reklama tıkladığını bilebileceklerini, böylece şirketlerin reklamlarının performansını ölçebileceklerini açıkladı.

"Geçmişi sil" özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak. Yeni özelliğin ABD de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanına ne zaman yayılacağı henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
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