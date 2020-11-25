Facebook'a milyon dolarlık ceza

Son zamanlarda gizlilik ve veri ihlalleri oluşturduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, verilerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Güney Kore'de 6,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un 2012 ile 2018 yılları arasında ülkedeki 3,3 milyon kullanıcının verilerini operatörlerle paylaştığı belirtildi.

Facebook'tan açıklama geldi

Facebook'un Güney Kore'deki sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yapabildiğimiz kadar yüksek oranda inceleme sürecine yardımcı olmaya çalışsak da Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun bir cezai inceleme talep ettiğini açıklamaktan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.