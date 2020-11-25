  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook'a milyon dolarlık ceza
Teknoloji

Facebook'a milyon dolarlık ceza

Facebook, verilerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Güney Kore'de 6,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:38:00 -
Facebook'a milyon dolarlık ceza

Son zamanlarda gizlilik ve veri ihlalleri oluşturduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, verilerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Güney Kore'de 6,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un 2012 ile 2018 yılları arasında ülkedeki 3,3 milyon kullanıcının verilerini operatörlerle paylaştığı belirtildi.

Facebook'tan açıklama geldi

Facebook'un Güney Kore'deki sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yapabildiğimiz kadar yüksek oranda inceleme sürecine yardımcı olmaya çalışsak da Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun bir cezai inceleme talep ettiğini açıklamaktan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli koronavirüs aşımızı Nisan ay..
Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...
Ekonomi

Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Piyasa analisti ABD'li Chris Vermeulen, ons altının 1.800 dolar altına düşmesi durumunda "büyük bir çöküş başlayabilir" diye ikaz etti. ..
Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı
Gündem

Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazılmasının ardından kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta da kışın definlerde pr..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay