Facebook'a erişimde yeni skandal! Çalışanlar ofise giremiyor

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken, Facebook çalışanlarının giriş kartlarındaki arıza yüzünden ofislerine de giremedikleri ortaya çıktı.

Giriş kartları çalışmıyor

New York Times gazetesinin teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda telefonda görüştüğü bazı Facebook çalışanlarının uygulamadaki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere ofislerine giremediklerini çünkü giriş kartlarının çalışmadığını söylediklerini aktardı.

Facebook İletişim Direktörü: Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Satışa sunuldu

1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu.

Yüzde 5 değer kaybetti

Diğer yandan şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.

Sunucuları sıfırlamak için ekip gönderdi

Facebook, sunucularını manuel olarak sıfırlamayı denemek için Kaliforniya'daki veri merkezine bir ekip gönderdi.

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