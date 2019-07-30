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Facebook'a dev özellik geliyor! Artık tarihe göre sıralanabilecek

Arkadaşlık isteği listesinde değişiklik yapmayı planlayan sosyal medya devi Facebook, arkadaşlık istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak.

30 Temmuz 2019 Salı 18:41
Facebook'a dev özellik geliyor! Artık tarihe göre sıralanabilecek

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılara gelen arkadaşlık taleplerinin listelenmesi ile ilgili yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Şuan eskiden yeniye tarih sıralı gösterilen arkadaşlık istekleri, sıralamalı olarak kullanılabilecek.

Zamana göre sıralanabilecek

Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru sıralayabilecek.

Güncelleme, özellikle çok fazla arkadaş isteği bulunan kullanıcıların bu anlamda hayatını kolaylaştıracak.

Öte yandan arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:41
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