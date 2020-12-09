Facebook yeni bir kripto para geliştiriyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz haftalarda Facebook Libra isimli bir kripto para projesi için harekete geçmiş, ancak bu proje bazı büyük ülkelerin merkez bankaları tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Para birimlerinin etkilenmesini istemeyen ülkeler, karşı çıkarak projeyi durdurmuştu. Şirket, bu kez de yeni bir kripto para projesi için harekete geçti.

Sosyal medya devi, dijital para transferini çok daha hızlı bir hale getirebilmek için yeni bir kripto para projesi geliştireceğini duyurdu.

'Diem' ismi verilen yeni kripto para biriminin, dolar ve euro destekli olacağı belirtildi.

Yeni proje ile birlikte anlık, düşük maliyetli ve son derece güvenilir işlemler yapılması amaçlanıyor.