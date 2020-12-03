  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook ve Instagram'dan koronavirüs aşısı kararı
Teknoloji

Facebook ve Instagram'dan koronavirüs aşısı kararı

Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları silecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:45:00 -
Facebook ve Instagram'dan koronavirüs aşısı kararı

Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadesi kullanıldı.

Facebook’un ABD’de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaktus Sydney

Dunyayi aşilayacaklar seytanin ,.....!
  • Yanıtla
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Baş..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay