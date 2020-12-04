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Teknoloji Facebook ve Instagram’da neler paylaşmak yasak?
Teknoloji

Facebook ve Instagram’da neler paylaşmak yasak?

Facebook’da ne paylaşılmaz? Instagram paylaşımları merak ediliyor. Sosyal medya Facebook, korona aşı sürecinde dünyanın merakla beklediği korona aşısına ilişkin paylaşım açıklaması geldi. Peki Facebook ve Instagram’da korona aşısı ile ilgili paylaşım yapmak yasak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:56:00 - 2020-12-04 16:57:43
Facebook ve Instagram’da neler paylaşmak yasak?

Facebook'tan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Covid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” şeklinde açıklama yaptı Facebook’un ABD’de Covid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Covid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

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