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Teknoloji Facebook ve Instagram hızla harekete geçti! Bill Gates, aşı, 5G ve çip...
Teknoloji

Facebook ve Instagram hızla harekete geçti! Bill Gates, aşı, 5G ve çip...

Facebook, Bill Gates'in COVID-19 aşısı ile vücudunuza çip yerleştireceğiyle ilgili paylaşımları kaldıracağını duyurdu. Bununla beraber 5G iddialarını da yayınlamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:25:00 - 2020-12-07 18:53:32
Facebook ve Instagram hızla harekete geçti! Bill Gates, aşı, 5G ve çip...

Sosyal medya platformu Facebook, Bill Gates'in koronavirüsün arkasında olduğu iddia edilen paylaşımları kaldıracağını duyurdu. Koronavirüsün 5G ile bağlantılı olduğu iddialarıyla ilgili paylaşımlar da ortadan kaldırılacak.

Sosyal ağ şirketi yaptığı son açıklamaya göre, COVID-19 ilaçları veya aşısı hakkında üretilen komplo teorileri ile ilgili tüm gönderilerin Facebook ve Instagram'dan silineceği duyuruldu. Halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan açıklamaların dışında kalan açıklamalar, Facebook ve Instagram tarafından hızlı bir biçimde silinecek. 

 

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Yorumlar

Abdrhman

Tabii foyaları meydana çıktı
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ŞEYTNLAR....

Cehenneme az kaldı.Devletler,hükümetler uyuyor mu?...
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