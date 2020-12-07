Facebook ve Instagram hızla harekete geçti! Bill Gates, aşı, 5G ve çip...

Sosyal medya platformu Facebook, Bill Gates'in koronavirüsün arkasında olduğu iddia edilen paylaşımları kaldıracağını duyurdu. Koronavirüsün 5G ile bağlantılı olduğu iddialarıyla ilgili paylaşımlar da ortadan kaldırılacak.

Sosyal ağ şirketi yaptığı son açıklamaya göre, COVID-19 ilaçları veya aşısı hakkında üretilen komplo teorileri ile ilgili tüm gönderilerin Facebook ve Instagram'dan silineceği duyuruldu. Halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan açıklamaların dışında kalan açıklamalar, Facebook ve Instagram tarafından hızlı bir biçimde silinecek.