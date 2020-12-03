Facebook Türkiye, Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayserili fotoğraf sanatçısı Mustafa Kütük'ün, Hürmetçi Sazlığı'ndaki atların kar üzerindeki görüntüsünü içeren fotoğrafı, Facebook Türkiye sayfasının kapağını süsledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, 280 milyonun üzerinde abonesi bulunan Türkiye resmi sayfası, kapak fotoğrafını Kayseri'den seçti.

Söz konusu kapak fotoğrafında, son yıllarda fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarının kar üzerindeki yürüyüşü yer alıyor.

Fotoğraf sanatçı Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de çekilen bir fotoğrafın, 280 milyon abonesi olan bir sayfanın kapak fotoğrafı olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Fotoğrafını, Facebook Türkiye resmi sayfasının kapağında görünce mutlu olduğunu anlatan Kütük, "Hem kendi adıma, hem kentim hem de Hürmetçi Sazlığı adına çok mutlu oldum. Bu, şehrimizin ve yılkı atlarının tanıtılmasına yardımcı olacaktır." dedi.