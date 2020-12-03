Facebook o paylaşımlar için harekete geçti

Facebook, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yanlış bilgi politikalarında yeni bir düzenleme yaptı. Sosyal medya devi, Covid-19 aşısı ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımların platformdan kaldırılacağını duyurdu.

Koronavirüs pandemisi boyunca hem Facebook'ta hem de Instagram'da yanlış bilgiler içeren paylaşımların silindiğini belirten şirket, virüse karşı herhangi bir aşının veya tedavinin olmadığını öne süren paylaşımların da silineceğini açıkladı.

Ekim ayı itibariyla Facebook, insanları aşıdan caydıran reklamları da platformdan kaldırmaya başlamış ve bu tarz reklamların yayınlanmasını engellemişti.