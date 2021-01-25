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Dünya Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi
Dünya

Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

Sosyal medya uygulaması Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:19:00 -
Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

Sosyal medya uygulaması Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle terör ve işgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı.

Facebook'un İsrail ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun resmi sayfası tarafından kullanılan otomatik mesajlaşma için kullanılan "sohbet botu"nun da benzer gerekçeyle bir haftalığına askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gizlilik politikamız uyarınca, insanların tıbbi bilgilerini paylaşan veya isteyen içeriğe izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltmişti.

Netanyahu'nun Facebook tarafından silinen paylaşımında da benzer soru yer alıyordu.

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