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Dünya Facebook hükümetlere darbe yapmaya da başladı!
Dünya

Facebook hükümetlere darbe yapmaya da başladı!

Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:19:00 -
Facebook hükümetlere darbe yapmaya da başladı!

Adını "Meta" olarak değiştireceğini duyuran Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı. Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi partisiyle bağlantılı olduğu ifade edilen 937 hesabı kapattığını bildirdi.

Açıklamada, hesapların kapatılma sebebi olarak, "sahte hesapların halkı manipüle etmesi ya da yanlış yönlendirmesi" gösterildi.
Şirket ayrıca "yabancı veya devlet kurumu adına, koordineli asılsız davranışlara" karşı politikayı ihlal ettiği için 140 aldatıcı sayfa, 24 grup ve 363 Instagram hesabının da kapatıldığını aktardı.

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