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Facebook hesabımı güvende tutmak için ne yapabilirim

Facebook sosyal medya platformu arasında en sıklıkla kullanılmaktadır. Facebook sayfasının çalınmasını önlemek isteyen Facebook kullanıcıları Facebook hesabımı güvende tutmak için neler yapabilirim? sorusunu sormakta. İşte Facebook hesabımı güvende tutmak için neler yapabilirim? sorusuna verilecek cevap.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
Facebook hesabımı güvende tutmak için ne yapabilirim

Facebook sosyal medya platformu arasında en sıklıkla kullanılmaktadır. Facebook sayfasının çalınmasını önlemek isteyen Facebook kullanıcıları Facebook hesabımı güvende tutmak için neler yapabilirim? sorusunu sormakta. İşte Facebook hesabımı güvende tutmak için neler yapabilirim? sorusuna verilecek cevap.

Hesabınızı güvende tutmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Şifrenizi koruyun

Facebook şifrenizi internette başka yerde kullanmayın ve asla başkalarıyla paylaşmayın.

Şifrenizin tahmin edilmesi zor olmalıdır. Bu nedenle, şifrenizde adınıza veya yaygın kullanılan kelimelere yer vermeyin. Güçlü bir şifre oluşturma hakkında daha fazla bilgi alın.

Giriş bilgilerinizi asla paylaşmayın

Sahtekarlar Facebook'a benzeyen sahte internet siteleri oluşturarak e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanızı isteyebilir.

Giriş bilgilerinizi girmeden önce internet URL'sini mutlaka kontrol edin. Şüphe duyduğunuzda, Facebook'a gitmek için tarayıcınıza www.facebook.com yazın.

Hesabınızla ilgili hassas bilgiler içerebileceğinden Facebook'tan gelen e-postaları başka kişilere yönlendirmeyin.

Şifre tuzaklarının önüne geçme hakkında daha fazla bilgi alın.

Başkalarıyla paylaştığınız bir bilgisayarı kullandıktan sonra Facebook'tan çıkış yapın

Unutursanız, uzaktan çıkış yapabilirsiniz.

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin

Sahtekarlar insanlarla arkadaş olmak için sahte hesaplar oluşturabilir.

Bir sahtekarın arkadaşlık isteğini kabul ettiğinizde, zaman tünelinizde spam paylaşmasına, sizi gönderilerde etiketlemesine ve kötü niyetli mesajlar göndermesine izin vermiş olma ihtimaliniz vardır.

Kötü amaçlı yazılımlara karşı dikkatli olun

Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarlara, sunuculara veya bilgisayar ağlarına zarar verebilir.

Bir bilgisayara veya cihaza kötü amaçlı yazılımlar bulaştığında karşılaşacağınız belirtileri öğrenin ve kötü amaçları yazılımları kaldırma hakkında bilgi alın.

İnternet tarayıcınızı güncel tutun ve şüpheli uygulamaları ya da tarayıcı eklentilerini kaldırın.

Arkadaşlarınızdan veya tanıdığınız bir şirketten gönderilmiş gibi görünse bile, asla şüpheli bağlantılara tıklamayın

Buna Facebook'taki (örneğin gönderilerdeki) veya e-postalardaki bağlantılar dahildir.

Facebook'un sizden asla e-posta aracılığıyla şifrenizi vermenizi istemeyeceğini aklınızda bulundurun.

Facebook'ta şüpheli bir bağlantı görürseniz, şikayet edin.

İlave güvenlik seçeneklerimizi kullanın

Tanınmayan girişler hakkında uyarılar alabilir, iki faktörlü kimlik doğrulamasını açabilir veya arkadaşlarınızı güvenilir kişiler olarak seçebilirsiniz.

Facebook'a bir bilgisayardan giriş yaptıysanız, güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmek için Güvenlik Kontrolü'nü kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
  1. Facebook hesabımı güvende tutmak için neler yapabilirim?

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