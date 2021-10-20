  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?
Teknoloji

Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?

Facebook'un yeni ismi | Dünyanın dört bir yanında kullanılan en eski sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket unvanını değiştirmek için düğmeye bastı. Peki, Facebook'un yeni adı ne olacak? Facebook ismini niye değiştiriyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 09:41:00 -
Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?

Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında milyarlarca kişiye hizmet veren sosyal medya platformu Facebook isim değişikliği için harekete geçti. Peki, Facebook'un yeni ismi ne olacak?

Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?

Facebook, şirket unvanını değiştirmek için harekete geçti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı gelen haberler arasında. Şirket ismi değişse de uygulamanın isminin Facebook olarak kalacağı öğrenildi.

 

Facebook’ta anılar nasıl bulunur?
Facebook’ta anılar nasıl bulunur?

Teknoloji

Facebook’ta anılar nasıl bulunur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygulandıran mektup
Aktüel

Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygulandıran mektup

"Maveda Gloria" adlı 12 yaşındaki Togolu kız öğrencinin Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Togo'daki Caisse Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren ..
Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ..
Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a 'Siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim
Gündem

Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a 'Siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Ali Koç, 12 yıl önce görüştüğü Özdemir Bayraktar'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay