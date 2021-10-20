Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?
Facebook'un yeni ismi | Dünyanın dört bir yanında kullanılan en eski sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket unvanını değiştirmek için düğmeye bastı. Peki, Facebook'un yeni adı ne olacak? Facebook ismini niye değiştiriyor?
Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında milyarlarca kişiye hizmet veren sosyal medya platformu Facebook isim değişikliği için harekete geçti. Peki, Facebook'un yeni ismi ne olacak?
Facebook adı mı değişiyor? Facebook'un adı ne olacak?
Facebook, şirket unvanını değiştirmek için harekete geçti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı gelen haberler arasında. Şirket ismi değişse de uygulamanın isminin Facebook olarak kalacağı öğrenildi.