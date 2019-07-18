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FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor”

Son zamanların en popüler fotoğraf düzenleme uygulaması FaceApp, güvenilirlik tartışmalarına ilişkin, “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor” açıklamasını yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:49
FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor”

Son zamanların en popüler fotoğraf düzenleme uygulaması FaceApp, güvenilirlik tartışmalarına ilişkin, “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor” açıklamasını yaptı.


ABD’li senatör Chuck Schumer’in FaceApp için FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) soruşturma çağrısı yapmasının ardından FaceApp’ten açıklama geldi. Uygulamayı geliştirilen şirket tarafından Rus basınına yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslara satılmadığı ya da paylaşılmadığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm FaceApp özellikleri üye girişi yapmadan kullanılabilir ve yalnızca ayarlar ekranından giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak kullanıcıların yüzde 99’u giriş yapmıyor. Bu nedenle bir kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir veriye erişimimiz yok" ifadeleri yer aldı.


Açıklamada, uygulamanın kullanıcı tarafından seçilen yalnızca bir fotoğraf üzerinde düzenlemelerin çoğunu gerçekleştirdiği ve söz konusu telefondan başka hiçbir görüntü aktarmadığı kaydedildi. FaceApp ayrıca, kullanıcıların tüm verilerini sunucularından kaldırma taleplerini her zaman kabul ettiğini vurguladı. Şirketin araştırma-geliştirme departmanının Rusya’da bulunduğu, ancak sunucularının ABD’de bulunduğu belirtildi.


Merkezi Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Wireless Lab adlı şirket tarafından geliştirilen uygulama, yaşlandırma filtresiyle son dönemlerde popüler hale gelmişti. ABD Senatosu’ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, FaceApp uygulamasındaki ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerinin yabancı güçlerin eline geçebileceğini söylemiş, FBI ile FTC’ye uygulamayı soruşturma çağrısında bulunmuştu. Schumer’in çağrısının ardından uygulamanın gizlilik politikasına ilişkin endişeler artmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:49
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