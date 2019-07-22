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FaceApp’ı taklit eden uygulamalara dikkat! Siber korsanlar harekete geçti

Dünya genelinde popüler hale gelen FaceApp’ın yan uygulamaları, telefonunuzdaki bilgilerinizi ele geçiriyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
FaceApp’ı taklit eden uygulamalara dikkat! Siber korsanlar harekete geçti

Uygulama mağazalarında ortaya çıkan FaceApp benzeri sahte yaşlandırma uygulamaları, telefonunuzdaki bilgileri kopyalıyor.

Son günlerde FaceApp isimli uygulama, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü kişiler de dahil olmak üzere birçok kullanıcı, yaşlı fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

FaceApp uygulaması, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları kendi işleme teknolojisiyle birleştirip, çeşitli efekler uygulanmasını sağlıyor. Bu efektlerden en çok kullanılanı ise yaşlandırma tekniği. Uygulamada, ayrıca birkaç ücretsiz efekt daha bulunsa da çoğu efektler ücretli olarak satılıyor.

Kaspersky, FaceApp’ın sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti. Bu uygulama, kullanıcıların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor.

Casus reklam yazılımına dönüşüyor

Söz konusu uygulama, resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor. Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre, son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı.

Diğer yaşlandırma uygulamalarına da dikkat

FaceApp uygulamasının bir anda popüler olmasının ardından bu durumu fırsat bilen siber korsanlar, uygulama mağazalarına birçok sahte yaşlandırma uygulaması yükledi ve bu uygulamalar en çok indirilenler listesinde zirveye oynuyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
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  5. MobiDash
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