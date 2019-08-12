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Fabrikaya sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangının söndürülmesi için onlarca ekip karadan ve helikopterlerle müdahalelerini sürdürüyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:53
Fabrikaya sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangının söndürülmesi için onlarca ekip karadan ve helikopterlerle müdahalelerini sürdürüyor.


Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi’nde Pelitli ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hızla fabrikaların ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alamayınca destek istedi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul ve Kocaeli’nin farklı ilçelerinden destek ekipler sevk edildi.



Yangın parfüm fabrikasına sıçradı


Olay yerine Kocaeli ve çevre illerden gelen ekipler yangının ilerlemesini önlemek için çalışma başlattı. Bursa ve İstanbul’dan gelen 2 helikopterde yangına havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken yangın bölgede bulunan bir parfüm fabrikasına sıçradı. Fabrika kısa süre sonra patlamalarla alev alev yanmaya başladı. Ekipler bir yandan fabrikada çıkan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da alevlerin diğer fabrika ve evlere sıçramasını önlemek için çalışmasını sürdürüyor.



Fabrika bahçesindeki dorse alev alev yandı


Öte yandan alevler bölgede bulunan bir lojistik fabrikasının bahçesine kadar ilerledi. Fabrika bahçesinde bulunan bir tır dorsesi alevlere teslim oldu. Fabrika çalışanları kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen orman ekipleri dorsedeki yangını söndürdü.Alev alev yanan ağaçlar da söndürülerek yangının fabrikaya sıçraması önlendi.



Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor


Yaşanan yangında can kaybının olmadığı öğrenilirken, orman, itfaiye ve helikopterler yangını kontrol altına almak için müdahalelerine devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:53
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