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Otomotiv Fabrikalar üretimi durdurdu 'İkinci el araç piyasasında fiyatlar yükselecek...'
Otomotiv

Fabrikalar üretimi durdurdu 'İkinci el araç piyasasında fiyatlar yükselecek...'

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunundan dolayı fabrikalar üretimlerine ara vermeye başladı. Otomotiv sektöründen gelen yüksek talep nedeniyle dünyanın önde gelen çip üreticileri taleplere yetişemiyor ve çip arzında sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 07:18:00 -
Fabrikalar üretimi durdurdu 'İkinci el araç piyasasında fiyatlar yükselecek...'

ABD Başkanı Joe Biden da bu sorunu aşmak için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu. Türkiye'de ise çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle Oyak Renault, üretime ara vereceğini açıkladı. Küresel olarak otomotiv üreticilerinin etkilendiği çip krizinin çeşitli sonuçları olacağını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin büyümesi sıfır araç tedarikinde problemler yaratırsa 2020 yılında olduğu gibi ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşayabiliriz” dedi.

Dev üreticiler art arda üretime ara veriyor

Küresel ölçekte yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Oyak Renault, üretime ara vereceğini duyurdu. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceklerini söyledi. Dünya genelinde Ford, Nissan, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi büyük üreticiler de üretimlerine ara verdiklerini açıkladı.

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