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Gündem Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gündem

Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaçan 3 şüpheliden biri İstanbul’da diğerleri Tekirdağ’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada malları bulunan Cemal E., Hacı E. ile birlikte fabrikaya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından iki taraftan olduğu belirtilen 3 kişi bölgeden kaçarken, polis ekipleri fabrikada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olaya karışan şüphelilerden birinin İstanbul'da yakalandığı, diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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