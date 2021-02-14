Faaliyet belgesi nedir? Faaliyet belgesi nasıl alınır?

Faaliyet belgesi, herhangi bir iş yerinin hangi sahada hizmet sağladığını resmileştiren bir belge türüdür. Tüm iş yerleri tarafından alınması zorunlu hale getirilen belge, şirketin hangi sahada faaliyet gösterdiğinin belgesidir. Faaliyet belgesinin geçerliği için belirli bir süre bulunuyor. Genellikle bu süre 3 ay oluyor. Bu süreden sonra belgeyi güncellemek gerekiyor. Ayrıca iş yeri, faaliyet sahasını değiştirdiği zaman da güncel bir faaliyet belgesi almak zorunludur.

Faaliyet belgesi nasıl alınır?

Faaliyet belgesi almak için öncelikle iş yeri sahibinin üyesi olduğu ticaret odasına gitmesi gerekir. Burada belge için istenilen ücreti ödedikten ve ticaret sicil numarasını verdikten sonra faaliyet belgesini kolayca alabilir.