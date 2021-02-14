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Yaşam Faaliyet belgesi nedir? Faaliyet belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Faaliyet belgesi nedir? Faaliyet belgesi nasıl alınır?

Daha çok esnaftan, ticaret ehlinden duyduğumuz faaliyet belgesinin ne olduğu, ne işe yaradığı merak ediliyor. Peki Faaliyet belgesi nedir? Faaliyet belgesi nasıl alınır? Faaliyet belgesi ne işe yarar? İşte merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:39:00 -
Faaliyet belgesi nedir? Faaliyet belgesi nasıl alınır?

Faaliyet belgesi, herhangi bir iş yerinin hangi sahada hizmet sağladığını resmileştiren bir belge türüdür. Tüm iş yerleri tarafından alınması zorunlu hale getirilen belge, şirketin hangi sahada faaliyet gösterdiğinin belgesidir. Faaliyet belgesinin geçerliği için belirli bir süre bulunuyor. Genellikle bu süre 3 ay oluyor. Bu süreden sonra belgeyi güncellemek gerekiyor. Ayrıca iş yeri, faaliyet sahasını değiştirdiği zaman da güncel bir faaliyet belgesi almak zorunludur.

Faaliyet belgesi nasıl alınır?

Faaliyet belgesi almak için öncelikle iş yeri sahibinin üyesi olduğu ticaret odasına gitmesi gerekir. Burada belge için istenilen ücreti ödedikten ve ticaret sicil numarasını verdikten sonra faaliyet belgesini kolayca alabilir.

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