F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların anlattıklarına göre, bu örgüt içerisinde yer alan kişilerde "1 dolar" bulunuyordu. Peki ama bu 1 dolar nasıl ellerine ulaşıyor?

Örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce 1 dolar şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu.

Fetullah Gülen'den gelen 1 dolarlık banknotların, bereket ve hatıra olduğuna inanılıyordu. Örgüt mensuplarının Gülen ve örgüte bağlanmasını ve minnet duymasını sağlıyordu.