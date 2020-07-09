F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?
FETÖ/PDY içerisinde yer alan kişilerin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan 1 dolarlık banknotlar kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu. 1 doların sırrını ve anlamını araştıran emniyet güçleri birçok veriye bu sayede ulaştı. Peki ama 1 dolar ne anlama geliyor? F serisi 1 dolar Fetullah Gülen tarafından mı dağıtılıyor? İşte akıl almaz uygulamanın detayları...
FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların anlattıklarına göre, bu örgüt içerisinde yer alan kişilerde "1 dolar" bulunuyordu. Peki ama bu 1 dolar nasıl ellerine ulaşıyor?
Örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce 1 dolar şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu.
Fetullah Gülen'den gelen 1 dolarlık banknotların, bereket ve hatıra olduğuna inanılıyordu. Örgüt mensuplarının Gülen ve örgüte bağlanmasını ve minnet duymasını sağlıyordu.
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