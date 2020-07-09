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15 Temmuz

F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

FETÖ/PDY içerisinde yer alan kişilerin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan 1 dolarlık banknotlar kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu. 1 doların sırrını ve anlamını araştıran emniyet güçleri birçok veriye bu sayede ulaştı. Peki ama 1 dolar ne anlama geliyor? F serisi 1 dolar Fetullah Gülen tarafından mı dağıtılıyor? İşte akıl almaz uygulamanın detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:59:00 -
F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların anlattıklarına göre, bu örgüt içerisinde yer alan kişilerde "1 dolar" bulunuyordu. Peki ama bu 1 dolar nasıl ellerine ulaşıyor?

Örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce 1 dolar şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu.

Fetullah Gülen'den gelen 1 dolarlık banknotların, bereket ve hatıra olduğuna inanılıyordu. Örgüt mensuplarının Gülen ve örgüte bağlanmasını ve minnet duymasını sağlıyordu.

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