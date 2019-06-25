0553 313 94 23

F-35'ler Kıbrıs üzerinden sınırımıza havalandı!

İngiltere Hava Kuvvetleri'nin yeni savaş uçakları, Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarına katıldı.

25 Haziran 2019 Salı 17:46
F-35'ler Kıbrıs üzerinden sınırımıza havalandı!

İlk kez göreve çıkan İngiltere Hava Kuvvetleri'nin yeni F-35B Lightning II hayalet savaş uçağı filosu, Irak ve Suriye'de DAEŞ'e karşı operasyonlara dahil oldu.

ABD'nin Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye vermemesiyle gündem olan F-35B'i diğer ortak ülkeler birbiri ardına operasyonel olarak kullanmaya başladı.

Bu kez İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a konuşlandırdığı F-35B Lightning II filosu, Akrotiri üssünden havalanarak ilk operasyonlarını Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı düzenledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı bunların 14'ten fazla silahlı keşif görevi yerine getirdiğini duyurdu.

"Tarihi an"

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), hava saldırısı düzenlemeden dönen F-35B'lerin operasyonlarının istisnai mükemmellikte geçtiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Penny Mordaunt "Gerçekten tarihi bir an" ifadesini kullandı.

"İnanılmaz kabiliyetleri olduğu aşikar"

Bu 'tarihi ana' tanıklık için Güney Kıbrıs'a gidip Akrotiri üssünden konuşan kadın bakan, İngiltere'nin geleceği doğrultusunda önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Mordaunt "Bunların savunma amaçlı uçmaya başlamasından çok gurur duyuyorum. Bizi gerçekten öne geçiren inanılmaz kabiliyetleri olduğu aşikar" dedi.

RAF ile Kraliyet Donanması'nın ortak kullandığı hayalet savaş uçakları, daha fazla denemeden geçirilmeleri kapsamında, sonbaharda Kraliçe Elizabeth sınıfı uçak gemisinin güvertesinden kalkmaya başlayacak.

Toplamda 138 adet alınacak

Mayısta Akrotiri'ye konuşlandırdığı 6 F-35B'yi eğitime geçirmiş bulunan İngiltere, halihazırda 17 F-35B'ye sahip ve Amerikan havacılık devi Lockheed Martin'den toplam 138 hayalet savaş uçağı alacağını açıklamıştı.

Dikey iniş, radara yakalanmama ve sesten hızlı uçma gibi teknolojik özellikleri bulunması gereken F-35B'nin tanesi yaklaşık 130 milyon dolara mal oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:46
  1. F-35
  2. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması
    1. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    2. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    3. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    4. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    6. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    7. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    8. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    13. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    15. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    16. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    18. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    19. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    20. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    24. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    25. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    26. AK Parti'de kritik toplantı!
    27. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    28. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    29. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    30. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı