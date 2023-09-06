F-35 TR-3: sorumluları çözemediği sorunu açıkladı! Flaş karar: Teslimatlar askıda şafak karanlık!

Lockheed yaptığı açıklamada, yıl içinde 97 uçak teslimatının planlandığını ve daha önce 100 ila 120 jet arasında olan görünümünün düştüğünü söyledi.

YAZILIM SORUNLARI VAR!

Yapılan açıklamalara göre; Lockheed, ilk TR-3 jetini önümüzdeki yıl Nisan ve Haziran ayları arasında teslim etmeyi planlanıyor. Şirket daha önce ilk TR-3 jetinin teslimatının 2023 yılında yapılacağını tahmin ediyordu. TR-3 konfigürasyonunda üretilen F-35‘ler, en az yaklaşık 1 yıl daha depolarda tutulacaklar.

F-35’in Technology Refresh 3 ya da TR-3 olarak bilinen yükseltmelerle ilgili yazılım sorunları, önemli gecikmelere neden oluyor. Pentagon Haziran 2023’te, yükseltmeler tamamen hazır olana kadar TR-3 ile yeni üretilen F-35’leri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Akabinde Pentagon, yazılım sorunları halledilene kadar ödemeleri askıya aldı.

TR-3 Programı

TR-3, F-35’e daha iyi ekranlar, RAM ve işlemci gücü kazandırmayı amaçlayan ve Blok 4 olarak bilinen daha kapsamlı bir modernizasyonun eklenebilmesi için gerekli olan bir yükseltme paketinin programdaki adıdır. Blok 4, F-35’in daha uzun menzilli hassas silahlar taşımasına, gelişmiş elektronik harp yeteneklerine ve daha iyi hedef tanıma özelliğine sahip olmasına olanak sağlayacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

savunmasanayist'e göre: ABD Hava Kuvvetleri, Ocak ayında TR-3 özellikli bir F-35’in ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak başlangıçta Nisan 2023’te tamamlanması gereken TR-3’ün kullanıma sunulması takvimi değişti. F-35 Ortak Program Ofisi artık TR-3’ün en erken Aralık 2023’te ya da belki de Nisan 2024’te gelmesini bekliyor.