F-35 savaş uçağı teknik özellikleri neler?
F-35 savaş uçağı nedir, hangi teknik özellikleri var? F-35’i F-16’dan ayıran özellikler neler? soruları merak ediliyor. Türkiye’nin ABD’ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığı halde Rusya’dan alınan S400 hava savunma sistemi bahane edilerek uçakların teslimi yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-35 resti geldi. Erdoğan, “ Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler." dedi. Peki F-35 teknik özellikleri neler?
Hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan F-35 savaş uçağı, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Uçağın üç ana çeşidi vardır: geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A (CTOL), kısa kalkış ve dikey iniş özellikli olan F-35B (STOVL) ve gemiye konuşlu F-35C (CV /CATOBAR).
F-35 savaş uçağı teknik özellikleri neler?
Genel Özellikler
F-35A three-view.PNG
Mürettebat: 1
Uzunluk: 15.67 m
Yükseklik: 4.33 m
Kanat açıklığı: 10,65 m
Kanat Alanı: 42.7 m²
Boş ağırlığı: 13.170 kg A; 14.588 kg B; 14.547 kg C
Yüklü ağırlığı: 22,470 kg
Azami Kalkış Ağırlığı: 31,800 kg
Güç kaynağı: 1× Pratt & Whitney F135 Artyakıcı turbofan,
Özgün itme gücü: 28,000 lbf (125 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 43,000 lbf (191 kN)
Kaldırma Fanı (STOVL): F135 motoru üzerine 1× Rolls-Royce Kaldırma Sistemi (80 kN)
Dahili yakıt: F-35A: 8.382 kg; F-35B: 6.352 kg; F-35C: 9.110 kg
Performans
Azami hız: 1,6+ Mach (1.932 km/h)
Menzil: A: 2.200 km; B: 1.667 km; C: 2.593 km (Dahili yakıt ile birlikte)
Servis Tavanı (Azami irtifa): 60,000 ft (18,288 m) [230]
Tırmanış değeri: 40.000 fit/dak. (200 m/sn). (tahmini)
Muharebe yarıçapı:
F-35A: 1.081 km (584 deniz mili)[231]
F-35B: 868 km (469 deniz mili)
F-35C: 1.138 km (615 deniz mili)
Kanat yüklemesi: 446 kg/m²
İtici Güç/Ağırlık oranı:
Tam dolu yakıt ile: A: 0.89; B: 0.92; C: 0.81
%50 Yakıt ile: A: 1.12; B: 1.10; C: 1.01
G Limiti:
F-35A: 9 G
F-35B: 9 G
F-35C: 9 G
Silah Sistemleri
Top: 1 × General Dynamics GAU-22/A Equalizer, 25 mm (0.984 in), 4-namlulu top, dahili 180 mermi ile beraber[not 15][232]
Silah istasyonları: 6 × harici silah kulesi ( 6,800 kg kapasiteli) kanatlarda[232] ve çift silah kuleli iki adet dahili iç bölüm. Toplam 8.100 kg (18,000 lb) silah yükü[233] aşağıdaki kombinasyonlar ile;
Füzeler:
Havadan Havaya Füze:
AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor
Havadan karaya füzeler:
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM
Anti-gemi füzesi:
Naval Strike Missile JSM
Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)
SOM
Bombalar:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları
CBU-100 küme bombasi
Paveway serisi lazer güdümlü bombalar
GBU-39 SDB küçük çap bombalar
JDAM serisi
AGM-154 JSOW
Aviyonikler
Northrop Grumman AN/APG-81 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı
BAE Systems AN/ASQ-239 Barracuda Elektronik Harp Sistemi
Northrop Grumman/Raytheon AN/AAQ-37 Dağıtık Diyafram Sistemi (DAS)
Lockheed Martin AN/AAQ-40 Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS)
Northrop Grumman AN/ASQ-242 İletişim, Konumlandırma ve Kimliklendirme (CNI, Communications, Navigation, and Identification) takımı
Harris Corporation Çok İşlevli Gelişmiş Veri Bağlantı (MADL) haberleşme sistemi
F-35’e alternatif Milli İnsansız Savaş Uçağı
F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapan Selçuk Bayraktar, "Son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" demişti.