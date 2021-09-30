Hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan F-35 savaş uçağı, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Uçağın üç ana çeşidi vardır: geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A (CTOL), kısa kalkış ve dikey iniş özellikli olan F-35B (STOVL) ve gemiye konuşlu F-35C (CV /CATOBAR).

F-35 savaş uçağı teknik özellikleri neler?

Genel Özellikler

F-35A three-view.PNG

Mürettebat: 1

Uzunluk: 15.67 m

Yükseklik: 4.33 m

Kanat açıklığı: 10,65 m

Kanat Alanı: 42.7 m²

Boş ağırlığı: 13.170 kg A; 14.588 kg B; 14.547 kg C

Yüklü ağırlığı: 22,470 kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 31,800 kg

Güç kaynağı: 1× Pratt & Whitney F135 Artyakıcı turbofan,

Özgün itme gücü: 28,000 lbf (125 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 43,000 lbf (191 kN)

Kaldırma Fanı (STOVL): F135 motoru üzerine 1× Rolls-Royce Kaldırma Sistemi (80 kN)

Dahili yakıt: F-35A: 8.382 kg; F-35B: 6.352 kg; F-35C: 9.110 kg

Performans

Azami hız: 1,6+ Mach (1.932 km/h)

Menzil: A: 2.200 km; B: 1.667 km; C: 2.593 km (Dahili yakıt ile birlikte)

Servis Tavanı (Azami irtifa): 60,000 ft (18,288 m) [230]

Tırmanış değeri: 40.000 fit/dak. (200 m/sn). (tahmini)

Muharebe yarıçapı:

F-35A: 1.081 km (584 deniz mili)[231]

F-35B: 868 km (469 deniz mili)

F-35C: 1.138 km (615 deniz mili)

Kanat yüklemesi: 446 kg/m²

İtici Güç/Ağırlık oranı:

Tam dolu yakıt ile: A: 0.89; B: 0.92; C: 0.81

%50 Yakıt ile: A: 1.12; B: 1.10; C: 1.01

G Limiti:

F-35A: 9 G

F-35B: 9 G

F-35C: 9 G

Silah Sistemleri

Top: 1 × General Dynamics GAU-22/A Equalizer, 25 mm (0.984 in), 4-namlulu top, dahili 180 mermi ile beraber[not 15][232]

Silah istasyonları: 6 × harici silah kulesi ( 6,800 kg kapasiteli) kanatlarda[232] ve çift silah kuleli iki adet dahili iç bölüm. Toplam 8.100 kg (18,000 lb) silah yükü[233] aşağıdaki kombinasyonlar ile;

Füzeler:

Havadan Havaya Füze:

AIM-120 AMRAAM

AIM-9 Sidewinder

IRIS-T

MBDA Meteor

Havadan karaya füzeler:

AGM-158 JASSM

Brimstone

Lockheed Martin JAGM

Storm Shadow

SOM

Anti-gemi füzesi:

Naval Strike Missile JSM

Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

SOM

Bombalar:

MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları

CBU-100 küme bombasi

Paveway serisi lazer güdümlü bombalar

GBU-39 SDB küçük çap bombalar

JDAM serisi

AGM-154 JSOW

Aviyonikler

Northrop Grumman AN/APG-81 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı

BAE Systems AN/ASQ-239 Barracuda Elektronik Harp Sistemi

Northrop Grumman/Raytheon AN/AAQ-37 Dağıtık Diyafram Sistemi (DAS)

Lockheed Martin AN/AAQ-40 Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS)

Northrop Grumman AN/ASQ-242 İletişim, Konumlandırma ve Kimliklendirme (CNI, Communications, Navigation, and Identification) takımı

Harris Corporation Çok İşlevli Gelişmiş Veri Bağlantı (MADL) haberleşme sistemi

F-35’e alternatif Milli İnsansız Savaş Uçağı

F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapan Selçuk Bayraktar, "Son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" demişti.