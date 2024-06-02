F-35 savaş uçağı krizi! Hollanda ülkesinin zalimane tavrı: İşgal rejimine gönderecek mi? Dünya şaşkınlıkla izliyor
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, bugün yeniden yapılan açıklamada Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.
Hollanda hükümeti o dönem bu karara itiraz etmişti, dava ise hala sürüyor. Savunma Bakanı Ollongren ise "Mahkeme kararına elbette uyuyoruz, davanın sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.