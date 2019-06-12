0553 313 94 23

F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma Bakanlığını tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ilerleyen F-35 savaş uçağı projesinin üretim ortakları arasında yer alan (en az) iki ülke, ABD Savunma Bakanlığına ültimatom gönderdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:45
F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma Bakanlığını tehdit etti

F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan (en az) iki ülke, F-35 sistemlerinin ABD’ye haddinden fazla bilgi erişimi imkanı sunması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ültimatom gönderdi. Ulusal verilerinin tehdit altında olduğunu düşünen söz konusu iki ülke, ABD’yi F-35 programından çekilmekle tehdit etti. 

Defence News’te yer alan iddiaya göre, ulusal egemenlikleriyle ilgili verilerinin risk altında olduğunu düşünen söz konusu iki ülke, ABD’yi “F-35 programını terk etmekle” tehdit etti.  

Ulaşılan ABD Savunma Bakanlığı dokümanlarına göre, risk tehdidine sebep olan şeyin, ALIS olarak adlandırılan ve Lockheed Martin tarafından üretilen Otonom Lojistik Bilgi Sistemi olduğu bildirildi.  

ALIS sistemi, görevlerin plan ve bilgi aşamaları, eksik parçaların siparişleri ve bakımcıların tamirat süreçlerinin yanı sıra teknik verilerin ve iş talimatlarının gözden geçirilmesi aşamalarında kullanılıyor.  

F-35 programında bulunan bazı üretim ortakları ise, gereğinden fazla ulusal verinin ALIS üzerinden hem ABD’ye hem de özel olarak Lockheed Martin şirketine uçmasına karşı çıkıyor. Endişelerini dile getiren ülkeler, ulusal uçuş operasyonları ve kendi F-35’lerinin ne zaman nerede bulunduğuna ilişkin bilgileri hem ABD ordusuna hem de Lockheed Martin şirketine iletecek bir pencerenin açılmasından rahatsız durumda bulunuyor.  

Defence News tarafından ulaşılan ABD Savunma Bakanlığı belgelerinden birinde şu ifadeler yer alıyor:  

En az iki ülke, ulusal verilerinin elde edilmesi durumunda ya F-35 programından çıkmakla ya da ABD’ye herhangi bir veri göndermemekle tehdit etti.” 

Söz konusu dokümanların üzerinde “yalnızca yetkililer için” ibaresinin yer aldığı aktarılırken, ABD’yi tehdit eden ülkelerin isimleri noktasında bir bilgi paylaşılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:45
  1. F-35 ortağı iki ülke
  2. ABD’yi tehdit etti
  3. Lockheed Martin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya dönüştü
    1. Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya..
    2. Trump, Hong Kong ile Çin'in..
    3. AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın..
    4. Ağabeyini pompalı tüfekle öldüren..
    5. GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da zanlıların..
    6. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    7. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5..
    8. Başakşehir Müzik Akademisi'nin yıl..
    9. AK Parti Grup Toplantısı
    10. Sivas için "sağanak ve dolu uyarısı"
    11. F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma..
    12. TEM’de araç takla attı, 4 kişi..
    13. Basra Körfezi’nde İran’a ait petrol..
    14. Adana’da valilik patlamasının..
    15. 33. Uluslararası İzmir Festivali
    16. Hatay Barosu’ndan Suriyelilerin denize..
    17. "Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi..
    18. Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan..
    19. Japonya Başbakanı Abe’den İran - ABD..
    20. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki..
    21. Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ın Abha..
    22. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre'de
    23. Uşak-Kütahya yolunda tehlike saçan araç
    24. Türk futbolunda deprem! Başkan açıkladı
    25. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    26. "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele..
    27. Düğünde başına kurşun isabet eden kişi..
    28. Necdet Gökçınar, Kemal Kılıçdaroğlu ve..
    29. "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları..
    30. GÜNCELLEME - ABD'de 3 Müslüman'ı..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş