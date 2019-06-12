F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma Bakanlığını tehdit etti

F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan (en az) iki ülke, F-35 sistemlerinin ABD’ye haddinden fazla bilgi erişimi imkanı sunması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ültimatom gönderdi. Ulusal verilerinin tehdit altında olduğunu düşünen söz konusu iki ülke, ABD’yi F-35 programından çekilmekle tehdit etti.

Defence News’te yer alan iddiaya göre, ulusal egemenlikleriyle ilgili verilerinin risk altında olduğunu düşünen söz konusu iki ülke, ABD’yi “F-35 programını terk etmekle” tehdit etti.

Ulaşılan ABD Savunma Bakanlığı dokümanlarına göre, risk tehdidine sebep olan şeyin, ALIS olarak adlandırılan ve Lockheed Martin tarafından üretilen Otonom Lojistik Bilgi Sistemi olduğu bildirildi.

ALIS sistemi, görevlerin plan ve bilgi aşamaları, eksik parçaların siparişleri ve bakımcıların tamirat süreçlerinin yanı sıra teknik verilerin ve iş talimatlarının gözden geçirilmesi aşamalarında kullanılıyor.

F-35 programında bulunan bazı üretim ortakları ise, gereğinden fazla ulusal verinin ALIS üzerinden hem ABD’ye hem de özel olarak Lockheed Martin şirketine uçmasına karşı çıkıyor. Endişelerini dile getiren ülkeler, ulusal uçuş operasyonları ve kendi F-35’lerinin ne zaman nerede bulunduğuna ilişkin bilgileri hem ABD ordusuna hem de Lockheed Martin şirketine iletecek bir pencerenin açılmasından rahatsız durumda bulunuyor.

Defence News tarafından ulaşılan ABD Savunma Bakanlığı belgelerinden birinde şu ifadeler yer alıyor:

“En az iki ülke, ulusal verilerinin elde edilmesi durumunda ya F-35 programından çıkmakla ya da ABD’ye herhangi bir veri göndermemekle tehdit etti.”

Söz konusu dokümanların üzerinde “yalnızca yetkililer için” ibaresinin yer aldığı aktarılırken, ABD’yi tehdit eden ülkelerin isimleri noktasında bir bilgi paylaşılmadı.