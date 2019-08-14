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F-35 krizi sonrası ABD'li komutandan dikkat çeken 'İncirlik' çıkışı

ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeffrey L. Harrigian, Türkiye’ye F-35 ve S-400 gerilimi nedeniyle İncirlik’teki faaliyetleri için hiçbir tehdit görmediklerini belirtti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
F-35 krizi sonrası ABD'li komutandan dikkat çeken 'İncirlik' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’nin S-400 tehditlerine İncirlik üssü dahil yanıt verileceğini söylemesi sonrası ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı telefonla basına brifing verdi.

Sputnik'in haberine göre General Jeffrey L. Harrigian, gazetecilere "Askeri işbirliğimize odaklanmaya devam ediyoruz, bu ilişkilerimiz çok güçlü kalıyor. Türk Hava Kuvvetleri bize destek vermeye devam ediyor" diyerek şöyle devam etti:

"İncirlik'teki herhangi bir operasyona etki konusunda hiçbir endişem yok. Askeri anlamda yakın işbirliğimiz sürüyor ve burada hiçbir değişiklik görmüyorum."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
  1. Türkiye
  2. dışişleri bakanı
  3. mevlüt çavuşoğlu
  4. incirlik üssü
  5. bakan çavuşoğlu
  6. General Jeffrey L. Harrigian
  7. DÜNYA Haberleri

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