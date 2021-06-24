Eziyet edildiği öne sürülen tavşan, sahibinden alındı

Sakarya'da, tavşana eziyet edildiği haberlerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen polis ekipleri, tavşanı sahibinden alarak hayvan barınağına verdi.

Dün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, "küçük çocuğun tavşana eziyet görüntüleri" başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Tavşanın sahibi C.Y. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca idari işlem uygulandı, söz konusu tavşan da hayvan barınağına teslim edildi.

C.Y'nin çocuklarına da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce oyuncak polis arabası ve çeşitli hediyeler verildi. Ekipler ayrıca, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği konusunda aileye uyarıda bulundu.