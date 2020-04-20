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Aktüel

Ezine’de vatandaşlara ’Borel’ dağıtıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kurulan halk pazarında İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yerli el dezenfektanı ’Borel’ dağıttı.

2020-04-20 23:22:00 -
Ezine’de vatandaşlara ’Borel’ dağıtıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kurulan halk pazarında İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yerli el dezenfektanı ’Borel’ dağıttı.


Ezine’de kurulan halk pazarında, dezenfektan tüneli girişi öncesinde sosyal mesafeye uyarak vatandaşlara 6 bin adet yerli ve milli dezenfektan dağıtıldığını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Arge çalışmalarının ardından Bor madeninden üretilen yerli ve milli el dezenfektanı olan Borel’i Ezine halkımıza dağıttık. Korona virüsle mücadelede 6 bin adet dağıtılan dezenfektan ile halkımızın sağlıklı ortamda alışveriş yapmasına vesile olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.


Başkan Yüksel, Ezine’de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

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