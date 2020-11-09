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Dünya Ezidiler, Sincar’daki PKK’yı protesto etti
Dünya

Ezidiler, Sincar’daki PKK’yı protesto etti

Irak’ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesinden çıkarılmasını talep ederek, protesto gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:50:00 -
Ezidiler, Sincar’daki PKK’yı protesto etti

Duhok’taki kamplarda kalan Ezidiler, Şariya kampında bir araya gelerek terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar’daki varlığını protesto etti. Ezidiler, Sincar’daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim’de imzaladıkları ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

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